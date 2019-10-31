Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 60 остановок наземного транспорта переименуют к запуску МЦД

Остановки получат названия, указывающие на пересадку на МЦД

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 60 остановок наземного транспорта в Москве переименуют так, чтобы пассажирам была понятна возможность пересадки с них на Московские центральные диаметры (МЦД), сообщила в четверг пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"В рамках подготовки к запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок наземного транспорта получат новые названия, указывающие на пересадку на МЦД. Так, в общей сложности будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2", - говорится в сообщении.

Новые названия появятся 1 ноября. Их отразят на маршрутных указателях в транспорте и на остановочных павильонах. Например, автобусная остановка "Станция Бескудниково" будет называться "Станция МЦД Бескудниково", "Платформа Ржевская" станет "Станция МЦД Рижская".

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве из квартиры сотрудницы депстроя украли имущество почти на 6 млн рублей
Инцидент произошел в Малом Краснопрудном тупике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС