Около 60 остановок наземного транспорта переименуют к запуску МЦД

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 60 остановок наземного транспорта в Москве переименуют так, чтобы пассажирам была понятна возможность пересадки с них на Московские центральные диаметры (МЦД), сообщила в четверг пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"В рамках подготовки к запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок наземного транспорта получат новые названия, указывающие на пересадку на МЦД. Так, в общей сложности будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2", - говорится в сообщении.

Новые названия появятся 1 ноября. Их отразят на маршрутных указателях в транспорте и на остановочных павильонах. Например, автобусная остановка "Станция Бескудниково" будет называться "Станция МЦД Бескудниково", "Платформа Ржевская" станет "Станция МЦД Рижская".

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.