Фотовыставка о производстве лекарственных препаратов откроется в Москве 1 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фотовыставка о московской фармацевтической промышленности откроется 1 ноября на Никитском бульваре в центре столицы и продлится до 31 ноября, сообщила в четверг пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"На Никитском бульваре 1 ноября открывается выставка, посвященная фармацевтической промышленности столицы. Это шестая выставка фотопроекта "Москва промышленная". В столице в сфере фармацевтики работает 30 компаний, которые каждый день выпускают миллионы таблеток и ампул", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выставки москвичи и гости города смогут увидеть более 30 фотографий с самых крупных и современных заводов, которые производят различные лекарственные формы.

Так, например, фотографии покажут, как выглядит производство трансдермальных обезболивающих. А также как упаковывают таблетки в блистер, как разливают растворы лекарств в ампулы и как выглядит оборудование для наклеивания этикеток.