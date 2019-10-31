В Москве за день выявили около 2 тыс. нарушений ПДД пешеходами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили 1873 нарушения правил дорожного движения пешеходами в рамках общегородского профилактического мероприятия "Пешеход". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Мероприятие проводилось 30 октября. "Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 1873 нарушения правил дорожного движения среди пешеходов и 885 - водителями транспортных средств", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в управлении, в ходе мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы уделили особое внимание соблюдению пешеходами правил перехода проезжей части, а водителями - правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки в зоне действия пешеходных переходов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что задачей рейда являлась профилактика, предупреждение и пресечение нарушений правил перехода проезжей части, а также проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы ДПС провели беседы с детьми и взрослыми о правилах безопасного поведения на дороге, а также о необходимости использования светоотражающих элементов. "Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть бдительными на улицах, во дворах и на проезжей части", - подчеркнули в управлении.