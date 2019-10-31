Москва раньше других регионов начала модернизацию первичного звена здравоохранения

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Москва раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин журналистам в четверг по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

"Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. Это то, куда люди постоянно обращаются. За год в Москве в наших поликлиниках 100 млн посещений. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с первого квартала можем заходить в конкурсы", - сказал Собянин.

По его словам, в рамках столичной программы уже просчитан объем необходимого оборудования, как в целом будет происходить модернизация. "Я уверен, что у нас все получится. Это важнейший проект, для меня он один из самых приоритетных, я всегда об этом говорил. И то, что на федеральном уровне произошла приоритизация этого проекта - это просто здорово", - отметил Собянин.

Он добавил, что участники заседания обсудили финансовые и организационные механизмы модернизации, вопросы строительства, законодательного регулирования государственных закупок.

Кадровый потенциал

В свою очередь из опубликованных данных Министерства здравоохранения РФ следует, что в Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины - поликлиник.

По информации министерства, в столице в 2018 году стало почти на 2000 больше врачей, чем в 2017 году. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5% - 1822 специалиста. Отмечается, что Москва демонстрирует позитивную динамику численности врачей в первичном звене системы здравоохранения.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что для столичных поликлиник до конца текущего года закупят почти 2 тыс. единиц диагностического оборудования.

"В рамках модернизации московского здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и перехода городских поликлиник на новый стандарт работы в них поставляется новое оборудование. В этом году будет закуплено почти 2 тыс. единиц диагностического оборудования на сумму более 1 млрд рублей. Это порядка 140 единиц аппаратов ультразвуковой диагностики для врачей-кардиологов, более 1,5 тыс. единиц техники для проведения функциональной диагностики (системы суточного холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, электрокардиографы)", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, которого цитирует пресс-служба, на следующий год запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики.

"Сейчас начинается масштабная программа по обновлению диагностического оборудования, установленного в московских поликлиниках. На 2020 год также запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики. В поликлиники будет закуплено более 90 единиц "тяжелой" техники: рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии", - сказал Хрипун.

Модернизация медицинских организаций проводится в рамках нового московского стандарта поликлиник. "В соответствии с новым форматом работы меняются подходы к зонированию помещений, расположению кабинетов специалистов, кадровому составу, техническому оснащению, цифровым" возможностям пациентов. Новый стандарт - это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней. Городские поликлиники станут лучше, а москвичи почувствуют к себе особое отношение.

О заседании президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Светлогорске (Калининградская область) расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения".