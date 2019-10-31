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Два человека попали в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД

Инцидент произошел на автомойке на 49 км МКАД

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на автомойке на МКАД, два его участника госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"На 49 км МКАД на автомойке между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого из травматического пистолета. После этого стрелявшему стало плохо с сердцем, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе, добавив, что второй участник конфликта в результате стрельбы был ранен и также попал в больницу.

В связи с произошедшим начата проверка.

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