Сцены из новой постановки балета "Дракула. Начало" показали в московском метро

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сцены из новой постановки балета "Дракула. Начало", в которой классический балет соединился с элементами кино, эстрады и 3D-технологиями, впервые показали в четверг в Московском метрополитене, передал корреспондент ТАСС.

На закрытой станции московского метро "Деловой центр" состоялся предпремьерный показ фрагментов балета "Дракула. Начало". Сцены из новой постановки, в которой элементы кино, эстрады дополнили сценографическую реальность, а свет, музыка и декорации полностью погрузили зрителя в события давно минувших дней, впервые показали до официальной премьеры в Кремлевском дворце.

Режиссер Алексей Голубев и хореограф Иван Васильев представили зрителям мировую премьеру балета по мотивам бестселлера Брэма Стокера "Дракула".

"Зрителя своего мы найдем, потому что то, что мы сделали, такого еще нет. Мы рассказываем историю от начала и до конца, о человеке, который ради любви ушел на черную сторону, а в финале, когда он нашел любовь, - вернулся", - сказал журналистам режиссер-постановщик Алексей Голубев.

Мероприятие прошло в канун популярного праздника Хэллоуин, поэтому зрители были в ярких, соответствующих событию, образах.

Как рассказала ТАСС замначальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, метро сегодня становится интеллектуальной и творческой площадкой. "Для нас это не авантюра. Это представление дает нам возможность быть ближе к пассажирам, общаться с ними на одном языке в неформальной обстановке.

Бестселлер Стокера входит в "100 лучших детективных романов всех времен" и переведен на многие языки мира. Готический роман многократно инсценировался как драматический спектакль, мюзикл, ледовое шоу, игровой фильм. В России история Влада III Басараба, больше известного как Влад Дракула, будет показана 3 ноября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.