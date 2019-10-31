Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Творческие встречи с артистами пройдут на кинофестивале "Лучезарный ангел" в Москве

Мероприятие является благотворительным проектом, поэтому вход для зрителей на все кинопоказы осуществляется по бесплатным пригласительным билетам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. XVI Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", программы которого ориентированы в первую очередь на детей, подростков и семьи, пройдет в Москве с 1 по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщила программный директор фестиваля Наталья Красавина.

"Лучезарный Ангел" проходит уже пятнадцать лет, и каждый раз мы получаем многочисленные благодарности от зрителей, а кинорежиссеры - зрительскую симпатию и поддержку "Доброму кино". За время работы кинофестиваль приобрел свою аудиторию - людей думающих, неравнодушных, которым интересна история и культура своей страны, которые хотят узнать или научится чему-то интересному, полезному и доброму. Эта традиция продолжится и на шестнадцатом фестивале. Ждем добрых зрителей "Доброго кино" в кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября", - сказала она.

В пресс-службе мероприятия также отметили, что кинофестиваль является благотворительным проектом, поэтому вход для зрителей на все кинопоказы осуществляется по бесплатным пригласительным билетам. "Показы пройдут в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы. Фильмом открытия фестиваля станет картина "Сестренка" (режиссер Александр Галибин). На закрытии фестиваля 7 ноября будет показан фильм, завоевавший гран-при. В 2019 году на участие в кинофестивале было заявлено 405 фильмов из 36 стран", - сообщили представители фестиваля.

К участию в конкурсной, внеконкурсной и ретроспективной программах мероприятия отобрано 137 кинолент. "В конкурсную программу вошло 83 киноленты в следующих номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино, анимация. Во внеконкурсной программе будет представлено 26 фильмов. В рамках ретроспективных показов зрители увидят 28 картин. Всего в кинофестивале участвуют 26 дебютных работ, в том числе 22 дебюта в конкурсной программе", - добавили в пресс-службе.

Жюри полнометражного игрового кино возглавит кинорежиссер, драматург, народный артист России Виктор Мережко. Вместе с ним присуждать награды будут народный артист России Юрий Назаров, народная артистка России Тамара Семина, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России Владимир Фокин и настоятель храма во имя Живоначальной Троицы в Чертанове протоиерей Константин Сопельников.

В дни работы фестиваля пройдут творческие встречи с народным артистом РФ режиссером Владимиром Хотиненко и с актером Владимиром Борисовым. В рамках Года театра в России и празднования 90-летия В. М. Шукшина зрители смогут увидеть моноспектакль "Пять рассказов Шукшина". К празднованию 100-летия ВГИК приурочена специальная авторская ретроспективная программа короткометражных фильмов кинорежиссера Владимира Тумаева "ВГИКовская классика", а также ретроспективная программа короткометражных игровых фильмов выпускников ВГИК, посвященная 80-летнему юбилею народного артиста России Владимира Меньшова "Мастер и его ученики", которую он представит сам.

О кинофестивале

Ежегодно проведение кинофестиваля приурочено ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери, который также приходится на 4 ноября. Фестиваль проходит под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и является одной из важнейших составляющих комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". Организуют и проводят международный кинофестиваль "Лучезарный ангел" Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой и центр духовно-нравственной культуры "Покров" при поддержке Министерства культуры РФ и департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выставка об истории российского театра откроется в Москве
В рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы деятелей театра, а также видеопоказы спектаклей советского и постсоветского периода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС