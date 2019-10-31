Творческие встречи с артистами пройдут на кинофестивале "Лучезарный ангел" в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. XVI Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", программы которого ориентированы в первую очередь на детей, подростков и семьи, пройдет в Москве с 1 по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщила программный директор фестиваля Наталья Красавина.

"Лучезарный Ангел" проходит уже пятнадцать лет, и каждый раз мы получаем многочисленные благодарности от зрителей, а кинорежиссеры - зрительскую симпатию и поддержку "Доброму кино". За время работы кинофестиваль приобрел свою аудиторию - людей думающих, неравнодушных, которым интересна история и культура своей страны, которые хотят узнать или научится чему-то интересному, полезному и доброму. Эта традиция продолжится и на шестнадцатом фестивале. Ждем добрых зрителей "Доброго кино" в кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября", - сказала она.

В пресс-службе мероприятия также отметили, что кинофестиваль является благотворительным проектом, поэтому вход для зрителей на все кинопоказы осуществляется по бесплатным пригласительным билетам. "Показы пройдут в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы. Фильмом открытия фестиваля станет картина "Сестренка" (режиссер Александр Галибин). На закрытии фестиваля 7 ноября будет показан фильм, завоевавший гран-при. В 2019 году на участие в кинофестивале было заявлено 405 фильмов из 36 стран", - сообщили представители фестиваля.

К участию в конкурсной, внеконкурсной и ретроспективной программах мероприятия отобрано 137 кинолент. "В конкурсную программу вошло 83 киноленты в следующих номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино, анимация. Во внеконкурсной программе будет представлено 26 фильмов. В рамках ретроспективных показов зрители увидят 28 картин. Всего в кинофестивале участвуют 26 дебютных работ, в том числе 22 дебюта в конкурсной программе", - добавили в пресс-службе.

Жюри полнометражного игрового кино возглавит кинорежиссер, драматург, народный артист России Виктор Мережко. Вместе с ним присуждать награды будут народный артист России Юрий Назаров, народная артистка России Тамара Семина, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России Владимир Фокин и настоятель храма во имя Живоначальной Троицы в Чертанове протоиерей Константин Сопельников.

В дни работы фестиваля пройдут творческие встречи с народным артистом РФ режиссером Владимиром Хотиненко и с актером Владимиром Борисовым. В рамках Года театра в России и празднования 90-летия В. М. Шукшина зрители смогут увидеть моноспектакль "Пять рассказов Шукшина". К празднованию 100-летия ВГИК приурочена специальная авторская ретроспективная программа короткометражных фильмов кинорежиссера Владимира Тумаева "ВГИКовская классика", а также ретроспективная программа короткометражных игровых фильмов выпускников ВГИК, посвященная 80-летнему юбилею народного артиста России Владимира Меньшова "Мастер и его ученики", которую он представит сам.

О кинофестивале

Ежегодно проведение кинофестиваля приурочено ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери, который также приходится на 4 ноября. Фестиваль проходит под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и является одной из важнейших составляющих комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". Организуют и проводят международный кинофестиваль "Лучезарный ангел" Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой и центр духовно-нравственной культуры "Покров" при поддержке Министерства культуры РФ и департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.