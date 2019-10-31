Выставка об истории российского театра откроется в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Открытие выставки "Театр.RUS", которая расскажет об истории российского театра, состоится в пятницу в выставочном зале "Новый Манеж при участии вице-премьера России Ольги Голодец, сообщил ТАСС куратор выставки, генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов

"Наша выставка посвящена истории российского театра, это некое путешествие во времени от истоков, от народного искусства, от искусства скоморохов до театра современности. Это рассказ, в первую очередь, о людях театра, начиная с нашей замечательной плеяды первых актеров, драматургов нашего профессионального российского театра, учрежденного в 1756 году Елизаветой Петровной", - сказал Родионов.

На выставке будет представлена уникальная коллекция театрального музея, которому в этом году исполняется 125 лет, в которой уже более 1,5 млн предметов. Фундамент этой коллекции был заложен еще его основателем Алексеем Александровичем Бахрушиным. На выставке будет представлено свыше 2 тысяч предметов. Среди них уникальные маски скоморохов из Новгородского музея-заповедника, эскизы театральных художников крепостного театра, потрясающая палитра эскизов декораторов императорских театров. В числе раритетов - подлинные декорации Константина Коровина к опере "Золотой Петушок", куклы, представляющие наш кукольный театр и его развитие, включая уникальный кукольный действующий макет кукол из Ульяновского театра имени Валентины Леонтьевой, а также макеты театральных художников, включая макеты XIX века.

Программа в рамках выставки будет включать лекции и мастер-классы деятелей театра и видеопоказы наших спектаклей. В основном это записи спектаклей советского времени, но есть работы и постсоветского периода.

Выставка подготовлена при участии музея-усадьбы "Архангельское", музея-усадьбы "Останкино", Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, Ульяновского театра кукол им. В. М. Леонтьевой, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Центрального банка Российской Федерации.