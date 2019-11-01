Облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов. В связи с гололедицей 1 ноября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.