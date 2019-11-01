Московские ЗАГСы с 1 ноября будут работать без перерыва на обед

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС с 1 ноября переходят на новый режим работы. Теперь предоставлять услуги они будут без перерыва на обед, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Ранее отделы ЗАГС работали с перерывом на обед (с 14:00 до 15:00). Теперь фиксированного перерыва на обед не будет. Мы делаем наши отделы ЗАГС более комфортными для граждан. Заявители могут получить нужный им документ во время своего рабочего перерыва, чтобы не дожидаться выходных", - приводятся на сайте слова начальника Управления записи актов гражданского состояния Москвы Елены Ефремовой.

Большинство отделов ЗАГС столицы работают со вторника по субботу. Торжественные регистрации в отделах ЗАГС проходят по пятницам и субботам. Во дворцах бракосочетания они проходят и в остальные дни недели.