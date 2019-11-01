Более 60 км рельсов заменили в московском метро с начала года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 60 км рельсов путей заменили специалисты в московском метро с начала года. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Более 60 км рельсов заменили в московском метро с начала этого года. Специалисты также уложили более 14 тыс. новых шпал, свыше 55 тыс. рельсовых скреплений и 48 стрелочных переводов", - говорится в сообщении.

Ремонт проходил на всех линиях метро, в том числе на открытых участках. Обновление специально проводилось по ночам, за один раз работником выделялось только 2,5 часа. За это время один обходчик пути успевает проверить два километра. Каждую ночь путевую инфраструктуру столичной подземки исследуют более пяти тысяч человек.