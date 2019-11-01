Власти Москвы воплотят почти 350 предложений горожан по улучшению столичных парков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы предложили более 2 тыс. идей по улучшению городских парков в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк", завершившегося 31 октября. Почти 350 предложений будут реализованы, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 20 тыс. человек предложили 2144 идеи по улучшению городских парков, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируют 349 идей", - говорится в сообщении.

Проект проходил в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Участники выдвигали свои идеи по четырем темам "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

Москвичи предлагали проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей, голосовали за организацию быстрых свиданий и создание школы волонтеров, которые бы помогали в организации праздников, фестивалей и мастер-классов. От горожан поступали инициативы и в сфере экологии. К примеру, москвичи предлагали устанавливать урны с пакетами для выгула животных, наносить QR-коды на растения, совместно высаживать деревья и кустарники, а также проводить экологические забеги, участники которых будут собирать мусор. Любители здорового образа жизни выдвинули идеи по организации фестивалей ЗОЖ и проведению занятий по китайской гимнастике.

Платформу в формате краудсорсинга crowd.mos.ru запустили в 2014 году. За это время москвичи выдвинули более 94 тыс. идей для реализации 18 программ, среди которых проекты "Московские поликлиники", "Московское долголетие", "Моя библиотека", "Музеи Москвы" и другие. Свыше 3,1 тыс. предложений горожан эксперты отобрали для дальнейшей проработки.