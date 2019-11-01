Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк в связи с наступлением холодов сократил работу на один час, теперь его можно посетить до 17:00 мск, сообщается в пятницу в официальном аккаунте зоосада в Instagram.

"С 1 ноября рабочий день зоопарка сократится на один час. Теперь побывать в гостях у азиатских слонов, белых медведей, больших панд и других редких животных можно будет ежедневно с 9:00 мск до 17:00 мск. Кассы будут работать с 9:00 мск до 16:00 мск, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию. Новый режим работы зоопарка продиктован, прежде всего, сокращением светового дня, а также тем, что некоторые обитатели уходят в спячку", - говорится в сообщении.

Зимний режим работы продлится до 28 февраля 2020 года. Весь холодный сезон посетителям будут доступны теплые павильоны и внутренние вольеры, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды, которым нестрашен холод. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, обыкновенные и полярные волки, лисы, песцы, снежный барс, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, голубые бараны и многие другие животные.

За прошедшие осенние месяцы в теплые вольеры переехали птенцы кафрского рогатого ворона, дикдики Кирка, капибары, тапир, карликовый бегемот и некоторые другие обитатели зоопарка.

В своей зимней резиденции "Доме жирафа" обосновался старожил зоопарка жираф Самсон. Также в теплое помещение переехала тапир Сью, а зебра Греви и самка жирафа Липа перешли во внутренние вольеры павильона "Копытные Африки". С ними по соседству зимуют черные антилопы, сурикаты и другие представители африканской фауны.