В поездах московского метро начали объявлять пересадки на МЦД

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Названия пересадочных станций Московских центральных диаметров (МЦД) начали озвучивать в аудиосообщениях в поездах столичного метро, сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"С июля в поездах метро на станциях, с которых можно будет пересесть на МЦД, звучали сообщения: "Скоро здесь будет пересадка на первый и второй диаметр". Сейчас мы обновили эти сообщения, добавив в их текст информацию о выходе к конкретной станции МЦД-1 или МЦД-2. Уже сегодня вы можете услышать [эти сообщения] в поездах. Мы решили запустить эти объявления пораньше, чтобы пассажиры к ним привыкли и могли запомнить, где находятся пересадки на диаметры по их маршруту", - говорится в сообщении.

Так, например, сообщение будет гласить: "Выход к железнодорожной платформе Каланчевская, второй диаметр". Также аудиосообщения о будущих пересадках на МЦД звучат в наземном общественном транспорте и на Московском центральном кольце (МЦК).

Дополнительная информация о новых пересадках объявляется мужским и женским голосами в зависимости от направления движения. Таким же образом информация будет объявляться и в поездах МЦД.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска - запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.