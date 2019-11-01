Потепление придет Москву в праздничные выходные

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве во вторник, 5 ноября, достигнет плюс 11 градусов, теплая погода задержится до середины следующей недели, сообщил в пятницу журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начнет температура постепенно повышаться, очень медленно. Заметное потепление произойдет 4 ноября, температура будет в диапазоне семи-восьми градусов. Еще более значительное потепление в Москве следует ожидать во вторник и среду - до двузначных чисел", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Вильфанда, температура в эти дни повысится до плюс 10-11 градусов днем. Теплый период продлится до середины следующей недели, а затем в Москву вернется похолодание.

Потепление начнется уже во время праздничных выходных. Температура воздуха повысится на пять-семь градусов в эти дни. В субботу дневные температуры будут от 0 до плюс пяти градусов, в воскресенье - от одного до шести градусов тепла, в понедельник - до семи-восьми градусов тепла.