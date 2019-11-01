В Москве арестовали еще четырех подельников криминального авторитета Шишканова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще четырех подельников криминального авторитета Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев), обвиняемого по статье 201.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании подозреваемым Александру Морозову, Алексею Агапову, Вячеславу Пирогову и Михаилу Беляеву меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до конца декабря", - сказала представитель суда. Она уточнила, что трех подозреваемых арестовали в четверг, а арест четвертого санкционировали в пятницу.

Подельникам Шишканова в зависимости от роли каждого вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство двух или более лиц, вымогательство, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также организация и участие в преступном сообществе. Следствие проверяет их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности. В СИЗО отправлены 13 фигурантов дела, в том числе замгендиректора ООО "Каналсервис" Дмитрий Гусев, безработный Дмитрий Барышников, водитель Юрий Офицеров, предприниматель Юрий Григорьев, а также Михаил Коровин, Лоретис Виткаускас, Дмитрий Хламкин и Эдуард Хорькова. Срок ареста Шишканову установлен до 12 декабря.

По данным следствия, Шишканов и его подельники причастны к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи за отказ передать земельные участки. Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года рождения пропали 21 февраля 2012 года. При осмотре их частного дома в селе Малахово были обнаружены следы крови и беспорядок в комнатах, а в конце октября этого года их тела нашли в Подмосковье. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям: "Убийство двух и более человек" и "Похищение человека".

По версии следствия, в 1992 году Шишканов организовал в Измайловском гостиничном комплексе встречу с занимавшими высшее положение в преступной иерархии Каргаевым и Длугачом, которые признали его высшее положение. Также СК полагает, что Шишканов контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, в процессе преступной деятельности с целью финансирования установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.