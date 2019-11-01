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Несколько улиц Москвы перекроют 7 ноября

Ограничения движения будут связаны с проведением митингов и демонстраций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет перекрыто на нескольких улицах Москвы 7 ноября в связи с проведением митинга и демонстрации, сообщает в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

7 ноября с 13:00 мск полностью будет перекрыто движение на улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом, а также на участке Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до пересечения с улицей Петровка. Движение откроется по мере прохождения колонны.

С 16:45 до 17:00 полностью будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка. Кроме того, на улицах, которые перекроют для шествий, будет запрещена парковка автотранспорта с 00:01 7 ноября до окончания мероприятий.

7 ноября на Страстном бульваре в Москве ЦК КПРФ проведет торжественное шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

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