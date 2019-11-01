Собянин: угрозы жизням пострадавших при пожаре на Большой Сухаревской площади в Москве нет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Трое пострадавших при пожаре в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным", - написал мэр в своем Twitter.

Пожар произошел в одной из квартир восьмиэтажного дома. Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции. С верхних этажей были спасены 28 человек.

Дом, где произошел пожар, был построен в начале XX века. В одном из корпусов здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".