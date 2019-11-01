Посвященная истории театра выставка "Театр.RUS" открылась в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка "Театр.RUS", посвященная истории российского театра, объединяющая более 2 тыс. экспонатов, а также масштабную программу лекций, мастер-классов и выступлений, открылась в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве в пятницу вечером.

"Мы сегодня присутствуем на открытии главного события Года театра в музейной сфере, как его назвали, на открытии выставки, организованной театральным музеем имени Бахрушина, которая называется "Театр.RUS". Выставка показывает четыре века истории отечественного театра. Очень интересно и организационное решение: здесь не только предметы из музейного фонда музея Бахрушина и 15 музеев-партнеров, но еще организовано сценическое театральное пространство, на котором будут проходить выступления различных театральных трупп, где будут сидеть слушатели лекций по истории отечественного и зарубежного театра", - сказал директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Также запланирована обширная деловая программа. "Что еще важно - выставка будет работать по 8 января включительно, это одна из самых долгих временных выставок, по-другому, наверное, быть не может, потому что 2019 год - это Год театра", - заключил он.

Генеральный директор Музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов напомнил о том, что именно в этом году музей празднует 125-летие. "Для нас большая радость отмечать 125-летний юбилей нашего музея в рамках Года театра в России. Такое совпадение мне представляется неслучайным. Но для нас эта выставка в первую очередь - дань глубокого уважения и любви, я думаю, что всего нашего российского общества, к театру", - сказал он.

Больше чем выставка

Экспозиция объединила реквизит и костюмы, афиши и фотографии, макеты и плакаты, предметы живописи и графики, скульптура, аудио- и видеозаписи. Всего в составе выставки более 2 тыс. экспонатов из собрания Государственного центрального Театрального музея им. Бахрушина и музеев Абакана, Новгорода и Ульяновска.

Рассказы об исторических событиях и периодах российского театра сопровождают комментарии современных режиссеров, драматургов, сценографов и артистов. Открывает выставку серия подлинных эстампажей (оттисков) наскальной живописи из собрания Хакасского национального краеведческого музея с изображением древних масок и танцующих людей.

В рамках выставки запланированы лекции из цикла "Уроки профессии" и посвященные истории театра. Кураторами проекта выступили генеральный директор ГЦТМ им. Бахрушина Дмитрий Родионов и театроведы Наталья Пивоварова и Наталия Каминская. Над художественным решением выставки работала художник-постановщик выставки "Хранить вечно", лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и Государственный премии в области современного искусства "Инновация" Вера Мартынова.

Выставка подготовлена при участии Музея-усадьбы "Архангельское", Музея-усадьбы "Останкино", Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова, Ульяновского театра кукол им. Леонтьевой, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Центрального банка Российской Федерации. Проект проходит в рамках Года театра и приурочен к 125-летию основания ГЦТМ им. Бахрушина.