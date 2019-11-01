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Сову спасли московские спасатели при пожаре в центре Москвы

Они обнаружили птицу в одной из квартир дома, где произошло возгорание

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Домашнюю сову спасли пожарные при тушении пожара в жилом доме на Большой Сухаревской улице в центре Москвы. Как ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, к пожарным обратилась женщина, которая переживала за своих домашних животных, оставшихся в квартире, которая расположена выше очага возгорания.

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"При проверке квартир на наличие людей, одно из отделений обнаружило птицу в квартире, вынесли ее на улицу и укутали в бушлат спасателя", - рассказали в главке.

Спасатели отнесли птицу в свою машину и домашняя сова, которую зовут Абу, спала там. Когда женщина обратилась к спасателям, они просто отвели хозяйку к питомцу в пожарно-спасательный автомобиль.

Пожар произошел вечером в пятницу в квартире на первом этаже 8-этажного дома. Огонь перекинулся на шахту лифта, которая обрушилась, а также на верхние этажи. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали три человека. В штабе пожаротушения сообщили, что с верхних этажей спасены 28 человек.

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