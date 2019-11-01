Фестиваль "День народного единства" открывается в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "День народного единства", гостей которого ждут иммерсивные спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы, открывается в субботу на девяти столичных площадках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Девять площадок фестиваля откроются в субботу в 10:00, а 4 ноября к празднику присоединттся также 21 столичный парк. Москвичи и туристы на фестивале смогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов всех восьми федеральных округов нашей страны: посмотреть выступления творческих коллективов, поиграть в старинные подвижные игры, освоить азы самых разных ремесел, попробовать и научиться готовить традиционные блюда, приобрести изделия народных промыслов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девять площадок, которые заработают 2 ноября, расположатся в традиционных местах городских уличных фестивалей: площадь Революции, Манежная площадь, площадь Славы, улицы Профсоюзная, Школьная, Перерва и Матвеевская, Ореховый бульвар и бульвар Дмитрия Донского. На Манежной площади каждый день будут проходить показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха о путешествии по России. Артисты представят национальные песни и танцы и предложат посетителям поиграть в игры, популярные в разных регионах. Всего же на празднике состоятся более 150 выступлений творческих коллективов.

Угощения на фестивале

Рестораторы - участники фестиваля - предложат гостям разнообразные супы (от московской солянки до поморской ухи), горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку и полезные согревающие напитки на основе ягод и трав. На Школьной улице будут готовить блюда по рецептам жителей Хабаровского края: вафли с рыбой микижа (семейство лососевых, водится в реках Камчатки и водоемах Охотского моря), холодный пирог с малоглазым макрурусом (дальневосточная рыба семейства тресковых), блинчики с уссурийским медом. А на бульваре Дмитрия Донского угостят блюдами по рецептам Иркутской области: лепешками с бараниной, пончиками с джемом из сибирской брусники и чаем с кедровым молоком. С кухней Алтайского края можно будет познакомиться на улице Матвеевская: вафли с каймаком и чай из горных алтайских трав.

За три дня фестиваля для гостей в восьми кулинарных школах, которые будут работать на всех городских фестивальных площадках, кроме Манежной площади, пройдут более 50 кулинарных мастер-классов. Например, на площади Революции и на Ореховом бульваре желающих научат печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить старомосковскую солянку. Кроме того, на площадках праздника будет организовано более 300 творческих мастер-классов, например, на площади Славы можно будет взять уроки гончарного мастерства и научиться делать подушки с традиционными для республики Татарстан кавказскими узорами из тканых полотен. А на бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице - лепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области.

На фестивале со 2 по 4 ноября продолжится цикл бесплатных пешеходных экскурсий, начавшийся 28 октября. Например, 2 ноября состоится прогулка "Московское кружево барокко", ее посетители узнают, чем нарышкинское барокко отличается от западноевропейского, где в Москве находился прообраз петербургского Петропавловского собора и какую церковь Наполеон хотел забрать в Париж. Для участия в экскурсиях надо зарегистрироваться на сайте "Гуляем по Москве", продолжительность каждой прогулки составляет 2-2,5 часа.

Что касается площадок фестиваля в парках, которые заработают 4 ноября, там посетителей ждут концерты фолк-музыки, старинные подвижные игры, разнообразные мастер-классы, а также квесты и флешмобы. В частности, в саду "Эрмитаж" пройдет мастер-класс по созданию образов с изображением элементов народного костюма и рассказ об играх разных эпох, в парке "Зарядье" в холле Медиацентра и "Заповедном посольстве" посетители поучаствуют в эстафетах и хороводах. А в Сокольниках будет представлена фольклорная программа от театра "Держава", в ходе которой гости узнают, как звучат русские трещотки, ложки, бубны и свирели. Свои выступления также подготовили коллективы из Бурятии, Калмыкии и Кавказа.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.