Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит один-три градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до нуля градусов. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы, 2 ноября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус одного - плюс четырех градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.