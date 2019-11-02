Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поликлиники Москвы изменят режим работы в праздники

Поликлиники для взрослых 4 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, детские будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Столичные поликлиники для взрослых в День народного единства 4 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, в выходные дни 2 и 3 ноября - по стандартному графику субботы и воскресенья. Об этом в субботу сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Детские поликлиники в течение праздников будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Травматологические пункты продолжат работать круглосуточно или по графику поликлиник, отмечается на сайте.

Портал также сообщает, что центры "Мои документы" продолжат предоставлять услуги в обычном режиме с 08:00 до 20:00 в субботу и воскресенье, но будут закрыты в понедельник 4 ноября.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве пенсионер застрелил супругу во время ссоры
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС