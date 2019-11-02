Поликлиники Москвы изменят режим работы в праздники

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Столичные поликлиники для взрослых в День народного единства 4 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, в выходные дни 2 и 3 ноября - по стандартному графику субботы и воскресенья. Об этом в субботу сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Детские поликлиники в течение праздников будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Травматологические пункты продолжат работать круглосуточно или по графику поликлиник, отмечается на сайте.

Портал также сообщает, что центры "Мои документы" продолжат предоставлять услуги в обычном режиме с 08:00 до 20:00 в субботу и воскресенье, но будут закрыты в понедельник 4 ноября.