Около 6 тыс. человек бывали на первой биеннале современного искусства Кавказа в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первую биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности", проходившую в московском Центре дизайна Artplay с 25 по 31 октября, посетили примерно 6 тысяч гостей. Об этом сообщает пресс-служба биеннале.

"По предварительным оценкам, биеннале собрала около 6 тысяч посетителей. Выставку посетили жители и гости Москвы, в том числе представители федеральных органов власти, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, общественных организаций, арт-индустрии, а также известные деятели искусства и блогеры", - говорится в сообщении.

Экспозицию составили около 500 работ, включая портретную и абстрактную живопись, инсталляции и арт-объекты северокавказских художников, скульпторов и фотографов. Свои произведения представили Рустам Яхиханов, Мурат Осман, Вадим Каджаев, Марат Кесаев, Юсуп Ханмагомедов, Магомед Даудов, Андрей Гончар, Ирина Гусейнова и другие.

Гости выставки смогли принять участие в мастер-классах по лепке из глины, каллиграфии и традиционному войлоку, послушать лекции о мультимедиа-технологиях в искусстве, а также обсудить с экспертами проблемы современного искусства. Как отмечают в пресс-службе, посетители оставили в сети Instagram более 500 отзывов с впечатлениями о биеннале и ее мероприятиях.

Организаторами биеннале выступили Министерство по делам Северного Кавказа, агентство ТАСС, Фонд современного искусства Кавказа, центр дизайна Artplay.