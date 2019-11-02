Станции московского метро у стадиона "ВТБ Арена" могут ограничить на вход и выход

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вход и выход пассажиров на прилегающие к стадиону "ВТБ Арена" станции столичного метро - "Динамо" и "Петровский парк" - может быть ограничен в субботу по требованию полиции из-за матча между футбольными клубами "Динамо" и "Ахмат", сообщается в Twitter столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении. Метрополитен также рекомендует приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

В 14:00 "Динамо" на своем поле начнет матч против грозненского "Ахмата". Бело-голубые находятся на 13-м месте (14 очков), но в последних двух встречах в рамках РПЛ команда Кирилла Новикова продемонстрировала, что способна на многое, сыграв вничью с "Краснодаром" (1:1) и обыграв ЦСКА (1:0). "Ахмат" переживает не самые лучшие времена - грозненцы опустились на 15-ю строчку в турнирной таблице, 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов. Пришедший ему на смену Игорь Шалимов постепенно налаживает игру "Ахмата", в последнем матче грозненцы разгромили "Луч" из Владивостока (5:1) в 1/8 финала Кубка России.