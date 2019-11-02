МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 17 м/с

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 12-17 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев. "Будьте внимательны и осторожны", - добавили в ГУ МЧС.