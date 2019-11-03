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Прием багажа в аэропорту Внуково проводят в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика

При этом задержек самолетов из аэропорта нет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сортировка багажа пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково, осуществляется в ручном режиме из-за поломки ленты транспортера. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиапорта.

"В 07:12 сломался сортировщик багажа фирмы Wonderland. Багаж на сдачу для вылета обрабатывается вручную, к работе были привлечены дополнительные сотрудники", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что произошла поломка ленты сортировщика багажа, который доставляет багаж "на вылет". При этом задержек в вылетах самолетов из Внуково нет.

"C 10:45 первый остров (приема и транспортировки багажа - прим. ТАСС) работает в автоматическом режиме, оставшиеся 3 запустят в ближайшее время", - сказал сотрудник пресс-службы.

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