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Следователи СК обеспечили выплаты долгов по зарплатам в Москве на 1 млрд рублей

Количество расследуемых уголовных дел о невыплатах зарплат в этом году выросло почти в 1,5 раза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Почти 1 млрд рублей долгов по зарплате было выплачено в столице в этом году в результате работы следователей Следственного комитета. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош.

"Всего Главным управлением за 9 месяцев 2019 года в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок обеспечена выплата работникам организаций, где имелась задолженность, более 956 млн рублей (за 9 месяцев 2018 года - 399 млн рублей)", - сказал Ярош.

Он отметил серьезное повышение эффективности работы следователей. Только по завершенным уголовным делам выплачено 648 млн рублей долгов по зарплате из общей суммы задолженности в 761 млн рублей или 85,2% (за 9 месяцев прошлого года - 22,6 млн рублей из общей задолженности в 249 млн). Для возмещения оставшейся суммы наложен арест на имущество работодателей стоимостью 96,7 млн рублей.

"По делам, находящимся в производстве, к настоящему времени работникам компаний уже выплачено 74,3% задолженности или 298 млн рублей. На стадии процессуальных проверок (когда выносились отказы в возбуждении уголовных дел) удалось ликвидировать 100% задолженности или 250,6 млн рублей", - сообщил Сергей Ярош.

Уголовные дела о зарплатах

По его словам, число расследуемых уголовных дел о невыплатах зарплат в этом году выросло почти в 1,5 раза (до 346), число уголовных дел, возбужденных уже в этом году, увеличилось на 9,4% (116).

"Благодаря надлежащему контролю со стороны руководства ГСУ СК по Москве в 2019 году производством окончено на 44,6% больше уголовных дел - 94 (за 9 месяцев 2018 года - 65), в том числе с направлением в суд - 23, с ходатайством о назначении судебного штрафа - 17, а сроки расследования таких уголовных дел сократились на 20% (42% уголовных дел были расследованы в двухмесячный срок, в прошлом году - 23%)", - рассказал замруководителя ГСУ.

По его словам, например, своевременно возбужденное уголовное дело позволило обеспечить выплату более 300 работникам подразделений РАН задолженности по заработной плате в размере 21 млн 780 тыс. рублей. Также в ходе доследственной проверки принятыми следствием мерами погашена задолженность по заработной плате 327 сотрудникам акционерного общества, осуществлявшего разработку программного обеспечения для нужд Минобороны в размере 94 млн рублей.

А после возмещения 137 работникам сельхозкомпании ООО "КБ Кунцево" ущерба в размере 64,8 млн рублей уголовное дело в отношении руководства было направлено суд для назначения судебного штрафа.

Ярош отметил, что в январе этого года вступили в силу поправки в УК, согласно которым, работодатель, погасивший задолженность по зарплате в полном объеме с выплатой компенсации работникам в первые два месяца после возбуждения уголовного дела, освобождается от уголовной ответственности. "По этому основанию после возмещения задолженности по зарплате прекращено 51 уголовное дело", - сообщил он.

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