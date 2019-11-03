В Москве с 4 по 7 ноября изменятся маршруты движения автобусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Маршруты движения столичных автобусов изменятся в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства и подготовкой торжественного марша, посвященного 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. Об этом сообщается в воскресенье на сайте московской мэрии.

"4 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". С 06:00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус № 144 при следовании к станции метро "Китай-город" будут проезжать мимо остановки метро "Библиотека имени Ленина", - говорится в сообщении.

Также в этот день из-за массовых мероприятий, праздничного шествия и митинга изменят маршруты движения автобусы в районах Щукино и Марьино.

5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади изменится маршрут следования автобуса M5 в центре столицы.

"С 06:00 и до окончания мероприятий автобусы М5 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобусы №158 - от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг", - уточняется в сообщении.