Около 350 предложений от москвичей по улучшению парков реализуют в столице

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти столицы реализуют порядка 350 предложенных москвичами идей по улучшению московских парков. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Недавно просили вас (москвичей - прим. ТАСС) присылать идеи по улучшению городских парков. Спасибо за активное участие. Получили больше 2 тыс. предложений. Вы вместе с экспертами проголосовали за лучшие идеи, 349 из них реализуем", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что в числе полученных предложений от москвичей значатся организация и проведение квестов, занятий гимнастикой, ярмарок бесплатных вещей, а также пешеходных маршрутов вдоль набережных. Кроме того, жители предложили сделать для горожан карту лояльности, открыть в парках библиотеки.