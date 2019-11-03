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Около 350 предложений от москвичей по улучшению парков реализуют в столице

Среди прочего, жители предложили сделать для горожан карту лояльности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти столицы реализуют порядка 350 предложенных москвичами идей по улучшению московских парков. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Недавно просили вас (москвичей - прим. ТАСС) присылать идеи по улучшению городских парков. Спасибо за активное участие. Получили больше 2 тыс. предложений. Вы вместе с экспертами проголосовали за лучшие идеи, 349 из них реализуем", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что в числе полученных предложений от москвичей значатся организация и проведение квестов, занятий гимнастикой, ярмарок бесплатных вещей, а также пешеходных маршрутов вдоль набережных. Кроме того, жители предложили сделать для горожан карту лояльности, открыть в парках библиотеки.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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