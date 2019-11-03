Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручили 100 учащимся школ и колледжей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Грантов мэра Москвы в 19 номинациях в сфере культуры и искусства среди учащихся творческих школ и колледжей прошла в Доме Музыки. Награды присуждены 100 лауреатам, передает корреспондент ТАСС.

В Светлановском зале 100 лауреатов конкурса получили заслуженные награды и стали обладателями Гранта мэра Москвы. Обладателем Гран-при стал воспитанник музыкальной школы им. Кирилла Молчанова Николас Копалиани в номинации "Театральное искусство". Награду вручил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

В этом году было заявлено 19 номинаций по таким направлениям, как фортепиано, орган, струнные и духовые инструменты, струнные народные, баян - аккордеон, художественное и театральное искусство, хореография и др. Отбор конкурсантов проходил в несколько туров: первый тур - заочный, отбор заявок проводился на основании фрагментов видеозаписей выступлений. Во втором туре проходили очные прослушивания кандидатов, а в третьем жюри оценивало участников в рамках открытых для публики концертов.

Программа мероприятия

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского открыл церемонию исполнением увертюры Рихарда Вагнера к опере "Тангейзер". Учащиеся московских школ искусств представили авторскую танцевальную постановку под руководством хореографа Ольги Тимошенко на композицию Манижи Black Swan. Также гости церемонии услышали "Патетический" этюд Александра Скрябина в исполнении солиста Московской филармонии, лауреата международных конкурсов Андрея Дубова, "Заповеди Блаженства" от ансамбля "Сирин" и многое другое.

Ведущими церемонии выступили основатели фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!", актеры и телеведущие Ксения Алферова и Егор Бероев.

О Грантах

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства являются уникальной наградой правительства Москвы. Награды учреждены постановлением от 1 декабря 2015 года и вручаются учащимся московских творческих школ и колледжей, проявивших выдающиеся способности в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Система грантовой поддержки одаренных детей значительно увеличила интерес к участию в творческих конкурсах.

В 2015 году на присуждение премий претендовали 200 соискателей, а в 2019 году было подано уже 3,6 тыс. заявок. До финала дошли только 2,7 % учащихся московских школ и колледжей искусств в возрасте от 9 лет до 21 года. Сегодня победители конкурса, лауреаты I степени, получили гранты в размере 50 тыс. рублей в индивидуальных номинациях и до 150 тыс. рублей в коллективных. Призовой фонд составил 3,74 млн рублей.

Полный список лауреатов опубликован на портале мэра и правительства Москвы.