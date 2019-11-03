Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручили 100 учащимся школ и колледжей

Обладателем Гран-при стал воспитанник музыкальной школы им. Кирилла Молчанова Николас Копалиани в номинации "Театральное искусство"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Грантов мэра Москвы в 19 номинациях в сфере культуры и искусства среди учащихся творческих школ и колледжей прошла в Доме Музыки. Награды присуждены 100 лауреатам, передает корреспондент ТАСС.

В Светлановском зале 100 лауреатов конкурса получили заслуженные награды и стали обладателями Гранта мэра Москвы. Обладателем Гран-при стал воспитанник музыкальной школы им. Кирилла Молчанова Николас Копалиани в номинации "Театральное искусство". Награду вручил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

В этом году было заявлено 19 номинаций по таким направлениям, как фортепиано, орган, струнные и духовые инструменты, струнные народные, баян - аккордеон, художественное и театральное искусство, хореография и др. Отбор конкурсантов проходил в несколько туров: первый тур - заочный, отбор заявок проводился на основании фрагментов видеозаписей выступлений. Во втором туре проходили очные прослушивания кандидатов, а в третьем жюри оценивало участников в рамках открытых для публики концертов.

Программа мероприятия

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского открыл церемонию исполнением увертюры Рихарда Вагнера к опере "Тангейзер". Учащиеся московских школ искусств представили авторскую танцевальную постановку под руководством хореографа Ольги Тимошенко на композицию Манижи Black Swan. Также гости церемонии услышали "Патетический" этюд Александра Скрябина в исполнении солиста Московской филармонии, лауреата международных конкурсов Андрея Дубова, "Заповеди Блаженства" от ансамбля "Сирин" и многое другое.

Ведущими церемонии выступили основатели фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!", актеры и телеведущие Ксения Алферова и Егор Бероев.

О Грантах

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства являются уникальной наградой правительства Москвы. Награды учреждены постановлением от 1 декабря 2015 года и вручаются учащимся московских творческих школ и колледжей, проявивших выдающиеся способности в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Система грантовой поддержки одаренных детей значительно увеличила интерес к участию в творческих конкурсах.

В 2015 году на присуждение премий претендовали 200 соискателей, а в 2019 году было подано уже 3,6 тыс. заявок. До финала дошли только 2,7 % учащихся московских школ и колледжей искусств в возрасте от 9 лет до 21 года. Сегодня победители конкурса, лауреаты I степени, получили гранты в размере 50 тыс. рублей в индивидуальных номинациях и до 150 тыс. рублей в коллективных. Призовой фонд составил 3,74 млн рублей.

Полный список лауреатов опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Книги на языках народов России соберут в библиотеках юга Москвы
Проект "Библиотека народов России" организован библиотеками юга Москвы и комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС