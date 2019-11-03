Книги на языках народов России соберут в библиотеках юга Москвы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Проект "Библиотека народов России", в рамках которого в библиотеках будут созданы собрания литературы на языках народов России, стартовал в Южном административном округе Москвы. Об этом в воскресенье сообщил оргкомитет проекта.

"3 ноября состоялось открытие проекта "Библиотека народов России", организованного библиотеками юга Москвы и комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.

Методическим центром акции станет библиотека №166 им. 1 Мая, где планируется создать фонд национальной литературы и литературы на национальных языках. Сейчас в собрании библиотеки уже есть книги о народах республики Саха и Красноярского края, Камчатки и бывших советских республиках, рассказали организаторы проекта.

"На наш взгляд, проект "Библиотека народов России" - действительно значимый и необходимый. Он создан не только для того, чтобы просвещать москвичей о культуре и традициях народов нашей большой страны, но и для того, чтобы люди разных национальностей, проживающих в Москве и Южном округе в частности, смогли в любой момент прийти в библиотеку и взять книгу на родном языке", - цитирует оргкомитет генерального директора Центральной библиотечной системы ЮАО Татьяну Краснову.