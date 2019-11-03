Движение ограничат на нескольких улицах Москвы из-за празднования Дня народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

"4 ноября на северо-западе столицы перекроют участок между станциями метро "Щукинская" и "Октябрьское Поле". Транспорт не сможет проехать по улице Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, а также по улице Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до Щукинской улицы. Ограничения будут действовать с 11:00 до 19:00", - сказали в пресс-службе.

В этот же день будет ограничено движение и на юго-востоке города. Для автомобилей закроют улицу Перерву - от дома 62 корпуса 3 до памятника "Солдату Отечества". Движение перекроют с 11:00 до 18:00.

Как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы 4 ноября будут бесплатными.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.