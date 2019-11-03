Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение ограничат на нескольких улицах Москвы из-за празднования Дня народного единства

При этом парковки на улицах столицы в честь праздника будут бесплатными

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

"4 ноября на северо-западе столицы перекроют участок между станциями метро "Щукинская" и "Октябрьское Поле". Транспорт не сможет проехать по улице Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, а также по улице Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до Щукинской улицы. Ограничения будут действовать с 11:00 до 19:00", - сказали в пресс-службе.

В этот же день будет ограничено движение и на юго-востоке города. Для автомобилей закроют улицу Перерву - от дома 62 корпуса 3 до памятника "Солдату Отечества". Движение перекроют с 11:00 до 18:00.

Как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы 4 ноября будут бесплатными.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Большом театре состоится "Оперный бал" в честь 80-летия со дня рождения Елены Образцовой
В концерте примут участие Мария Гулегина, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Лео Нуччи, Феруччо Фурланетто, Виталий Билый и многие другие известные артисты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС