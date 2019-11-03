В Большом театре состоится "Оперный бал" в честь 80-летия со дня рождения Елены Образцовой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Оперный бал" в честь 80-летия со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой (1939-2015) состоится в понедельник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). В программе примут участие выдающиеся певцы из разных оперных театров мира, сообщили ТАСС в "Фонде Елены Образцовой", выступившем организатором мероприятия.

"Сама дата - 80-летие со дня рождения Елены Васильевны Образцовой - пришлась на летний период, а конкретно - на 7 июля", - уточнил в беседе с ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин. "Мы договорились с "Фондом Елены Образцовой" провести "Оперный бал", посвященный памяти великой певицы, уже в новом сезоне Большого театра, определив дату его проведения на 4 ноября", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор ГАБТ убежден, что Образцова - одно из великих имен в мировой культуре. "В слове "великая" нет никакого преувеличения, - подчеркнул он. - Это звезда мирового уровня. Ей аплодировали лучшие оперные дома планеты, а она всю жизнь была верна своему родному дому, которым считала Большой театр".

Урин напомнил, что впервые "Оперный бал" в честь Образцовой состоялся в Большом театре в октябре 2014 года, когда певица отмечала 75-летний юбилей. "В том грандиозном гала-концерте приняли участие Анна Нетребко, Мария Гулегина, Хосе Кура, Ольга Перетятько, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава и другие звезды мирового искусства первой величины", - перечислил он.

"Сама Елена Васильевна Образцова исполнила арию Графини из оперы [Петра] Чайковского "Пиковая дама". А по окончании концерта прямо на сцене она предложила через год вновь собраться вместе и сотворить еще один праздник музыки", - рассказал гендиректор ГАБТ.

Но в январе 2015 года Образцовой не стало. Однако руководством "Фонда Елены Образцовой" было принято решение, поддержанное артистами, не менять планов и провести намеченный гала-концерт в Большом театре как посвящение великой артистке. "Тот "Оперный бал" состоялся 10 ноября 2015 года и имел феноменальный успех", - сказал Урин. "Сегодня мировая оперная элита выступит на сцене Большого в концерте, посвященном 80-летию со дня рождения великой певицы", - добавил он.

"Оперный бал Елены Образцовой"- 2019

"Нынешний "Оперный бал Елены Образцовой" подарит публике новую встречу с созвездием выдающихся мастеров разных поколений", - подтвердили в "Фонде Елены Образцовой".

В числе участников концерта Мария Гулегина, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Василиса Бержанская, Нина Минасян, Лео Нуччи, Феруччо Фурланетто, Виталий Билый, Лоуренс Браунли, Франческо Демуро, артисты Молодежной оперной программы Большого театра, лауреаты международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При".

За дирижерский пульт встанут, сменяя друг друга, два маэстро - художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра (БСО) им. П. И. Чайковского, народный артист СССР Владимир Федосеев и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Дмитрий Корчак. Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра (БСО) им. П. И. Чайковского.

По мнению "Фонда Елены Образцовой", есть все основания полагать, что "Оперный бал Елены Образцовой" 2019 года станет одним из самых значительных музыкальных событий, завершающих Год театра.

О Елене Образцовой

Елена Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. Петь начала рано, с 5 лет. Первой на вокальные данные девочки обратила внимание музыкальный руководитель хора детского сада в городе Устюжна Вологодской области, куда ее вместе с матерью и бабушкой эвакуировали из блокадного Ленинграда. После войны, вернувшись в родной город, Образцова продолжила занятия любимым искусством.

Ленинградскую консерваторию она закончила экстерном, получив на выпускном экзамене редкую оценку - 5 с плюсом. Там формировался талант Образцовой, но она все же выбрала Большой театр в Москве. На его подмостки певица впервые вышла, будучи еще студенткой третьего курса Ленинградской консерватории, исполнив партию Марины Мнишек в опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Ее дебют состоялся 17 декабря 1963 года, после чего она практически сразу была принята в прославленную труппу.

За свою творческую жизнь Образцова освоила гигантский репертуар - 86 партий в классических и современных операх. Она также исполняла русские песни, старинные романсы, джазовые композиции. Партнерами Образцовой были самые знаменитые музыканты планеты.

Она выступала, пожалуй, на всех лучших сценах мира. Недаром министр иностранных дел СССР Андрей Громыко так определил ее миссию: "Ни один посол СССР не сделал для страны столько, сколько сделала для нее Елена Образцова".

По мнению международной критики, после Федора Шаляпина Образцова стала первой русской певицей, которая в мировом оперном пространстве заняла равное положение со звездами первой величины.

Будучи лауреатом многих престижных вокальных конкурсов, она и сама учредила международный конкурс молодых оперных певцов, который ежегодно проводится в ее родном Санкт-Петербурге. Также в городе на Неве образована Международная академия музыки Елены Образцовой. В декабре 2011 года по инициативе великой певицы был создан Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства - "Фонд Елены Образцовой", целью деятельности которого являются культурные и образовательные проекты, направленные на сохранение культурного наследия и развитие традиций отечественной музыкальной культуры и образования, а также международное гуманитарное сотрудничество.