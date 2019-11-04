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Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим дождем и порывистым ветром ожидается в понедельник в Москве. Воздух прогреется до 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет облачно, местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, по области температура составит от 5 до 10 градусов.

В Москве и Подмосковье в понедельник действует желтый уровень опасности в связи с сильным ветром.

В ночь на вторник характер погоды и температура не изменятся. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба.

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