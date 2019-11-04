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На востоке Москвы у безработного угнали автомобиль почти за 5 млн рублей

В связи с инцидентом проводится проверка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Неизвестный на востоке Москвы угнал у безработного мужчины автомобиль Mercedes-Benz стоимостью почти 5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"3 ноября в службу "02" поступило сообщение от неработающего мужчины о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Русаковская, дом 22", - сказали в главке.

Установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Mercedes-Benz AMG GLE 63 2016 года выпуска. "Материальный ущерб составил около 4 млн 700 тыс. рублей", - подчеркнули в главке.

По данному факту проводится проверка.

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