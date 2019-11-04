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Запись на итоговое собеседование по русскому языку в школах Москвы теперь доступна онлайн

Заявление будут рассматривать в течение 14 дней

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московские школьники получили возможность записываться на итоговое собеседование по русскому языку онлайн через портал mos.ru, сообщается в понедельник на портале мэрии и правительства Москвы. Раньше, чтобы принять участие в итоговом собеседовании, учащимся приходилось подавать заявление в письменном виде в школах.

"Учащиеся девятых классов столичных школ могут записаться на итоговое собеседование по русскому языку онлайн. Услуга доступна на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснял ТАСС директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузьмин, с 2019 года для получения допуска к Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускникам девятых классов необходимо принять участие в итоговом собеседовании по русскому языку и получить по нему зачет. Цель нововведения - проверить навыки устной речи школьников. В этом году в итоговом собеседовании, которое прошло 13 февраля, приняли участие около 90 тыс. московских девятиклассников. При этом, 13 марта прошло повторное собеседование для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать в собеседовании 13 февраля, а также для тех, кто получил незачет, хотя таких единицы. В нем приняли участие более 3 тыс. девятиклассников.

Подать заявку на онлайн-регистрацию может школьник старше 14 лет или его родитель (законный представитель). Как следует из инструкции, сервис расположен в разделе "Образование-Услуги", далее следует выбрать "Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для девятых классов". Далее необходимо указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить открывшуюся электронную форму, обращая внимание на подсказки, а затем следовать инструкциям по загрузке необходимых документов, в частности, СНИЛС.

Заявление рассматривается в течение 14 календарных дней. Соответственно, его нужно подать не позднее, чем за две недели до даты проведения собеседования. Уведомление об участии в итоговом собеседовании придет в личный кабинет с информацией о дате и месте проведения экзамена. Узнать итог собеседования также можно на портале.

На портале mos.ru уже не первый год доступна запись на участие в ГИА для 11-х классов (ЕГЭ, ГВЭ-11) и девятых классов (ОГЭ, ГВЭ-9). Горожане с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать условия для проведения экзаменов, рекомендованных Центральной психолого-медико-педагогической комиссией. Школьники также могут узнать онлайн результаты ГИА и олимпиад, здесь же - подать апелляцию.

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