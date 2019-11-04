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"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в понедельник в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, сообщил Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Отмечается, что предупреждение действует до 11:00 мск 6 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни порывы ветра могут достигать скорости 17 м/с.

При этом, по данным синоптиков, в Москве и Подмосковье во вторник показатели температур днем могут достигнуть рекорда, прогнозируется 12-14 градусов тепла. Это на 8-9 градусов выше нормы. В среду днем ожидается 11-13 градусов тепла, в четверг - 5-10 градусов тепла. Затем температура начнет постепенно понижаться примерно на 1-2 градуса в день.

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Россия
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