Выставка "Denkmal" по сохранению культурного наследия пройдет с 5 по 7 ноября в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия и музейной технике "Denkmal, Россия - Москва 2019" пройдет в пятый раз в Гостином дворе в Москве с 5 по 7 ноября. Российско-германский проект Denkmal основывается на опыте ведущей европейской выставки по охране памятников и санации старинных зданий "denkmal", проводимой Лейпцигской ярмаркой с 1994 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Выставка "Denkmal, Россия - Москва 2019" пройдет с 5 по 7 ноября 2019 года в Москве в выставочном комплексе Гостиный двор (ул. Ильинка, д. 4). В проекте будут участвовать 144 экспонента, представляя широкий спектр реставрационных ремесел: кузнечное дело, работы с деревом, тканью, лепниной, ракушечником и других. Организаторы выставки - Общероссийская общественная организация "Союз реставраторов России" и Лейпцигская ярмарка", - говорится в сообщении.

Разделы выставки будут касаться реставрации и консервации памятников истории и культуры (проектирование, выполнение работ, экспертизы), археологических изысканий, музеефикации, реставрации живописи и графики, камня, мозаик, керамики, текстиля и других предметов искусства.

Деловая программа

Как сообщает пресс-служба, комитет по туризму города Москвы в рамках деловой программы организует дискуссию с участием ведущих экспертов в сфере туризма и культуры, где поднимет вопрос об использовании нематериального и материального наследия в качестве инструмента развития туристического потенциала города. Также планируется проведение мастер-классов по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на примерах дома Наркомфина, Северного речного вокзала, объектов программы "1 руб. за 1 кв. м".

Официальный старт соревнований молодых реставраторов будет дан 5 ноября, где начинающие специалисты смогут проявить себя в следующих компетенциях: "Реставрация лепного изделия", "Реставрация произведений из дерева", "Реставрация каменной кладки", "Реставрация металлических фальцевых черепиц", "Реставрация станковой живописи" и других, отмечается в сообщении.

Также будет организована встреча с блогерами, которые расскажут об основных принципах и специфике ведения архитектурно-исторического блога, о приемах коммуникации с подписчиками, как отвечать на запросы аудитории.

"Denkmal, Россия - Москва" - это российско-германский проект, который проходит в столице один раз в два года и рассчитан на специалистов в области архитектуры и реставрации. Ожидается, что выставка вызовет большой интерес инвесторов как в России, так и в других странах.