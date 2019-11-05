Около 900 столичных медиков за два года получили статус "московский врач"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 900 столичных медиков с апреля 2017 года получили статус "московский врач", подтверждающий высокий уровень квалификации специалиста. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Сегодня в больницах и поликлиниках столицы работают 860 специалистов со статусом "московский врач". Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают все больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Уточнятся, что сегодня медики со знаком отличия специалистов работают по 20 направлениям, это в том числе акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, инфекционные болезни, детская хирургия, неврология, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, урология, эндокринология.

Статус "московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей.

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет, успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство "московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.