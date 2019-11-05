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Участники "Активного гражданина" выберут лучшие меры поддержки малого и среднего бизнеса

Меры поддержки предпринимателей обсуждают в рамках подготовки проекта городского бюджета на 2020-2022 годы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие меры поддержки малого и среднего бизнеса. Результаты голосования помогут сформировать городской бюджет на 2020-2022 годы. Об этом во вторник сообщается на сайте столичной мэрии.

"Голосование в проекте "Активный гражданин" состоит из одного вопроса: "Какие меры поддержки предпринимателей вы считаете наиболее эффективными?". Можно выбрать один или два варианта ответов из списка, включающего в себя субсидирование, поддержку экспорта, цифровизацию госуслуг для бизнеса, обучение навыкам предпринимательства, консультации по вопросам ведения бизнеса, поддержку бизнеса в сфере высоких технологий и поддержку предприятий, работающих под марками сетевых компаний (франчайзинг)", - сообщается на сайте.

Отмечается, что меры поддержки малого и среднего бизнеса обсуждают в рамках подготовки проекта городского бюджета на 2020-2022 годы.

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