Завершились работы по благоустройству площади Академика Доллежаля в центре Москвы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московские власти завершили работы по благоустройству площади Академика Доллежаля и прилегающих улиц в центре столицы. Об этом во вторник сообщается на портале мэра города.

"Завершились работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля и расположенных рядом улиц - Верхней Красносельской, Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков. Они находятся в центре города рядом с Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н. А. Доллежаля. Работы проводили на территории, занимающей более четырех гектаров", -говорится в сообщении.

Работы по благоустройству были приурочены к 120-летию со дня рождения советского ученого-энергетика Николая Доллежаля. На площади был открыт его памятник. В центре площади появился узор, выложенный из гранита в форме модели строения атома.

"Тротуары на улицах, прилегающих к площади Академика Доллежаля, расширили с трех-четырех метров до трех с половиной - семи метров и заменили их покрытие. Хотя тротуары стали шире и удобнее для пешеходов, количество полос для движения автомобилей на дорогах не изменилось. Этого удалось достичь за счет оптимизации ширины полос. Покрытие дорог тоже обновили. Асфальт уложили в два слоя, установили новый бордюрный камень", - приводится на портале сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Площадь возле станции метро "Красносельская" замостили гранитной плиткой. На Верхней Красносельской улице появился сквер с детской площадкой. На перекрестках и рядом с остановками общественного транспорта были оборудованы новые пешеходные переходы, сообщается на портале мэра.