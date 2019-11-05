В Москве начался прием заявок на премию в сфере туризма и гостиничного бизнеса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на получение премии "Путеводная звезда", присуждаемой лучшим представителям туристической и гостиничной индустрии, стартовал в столице. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно ее вручают лучшим столичным отелям, ресторанам и кафе, транспортным компаниям и компаниям в сфере въездного туризма, а также лучшим культурно-досуговым проектам, детским объектам, средствам массовой информации, онлайн-приложениям, фестивалям и событийным мероприятиям. Заявку нужно подать на сайте премии до 13 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лауреатов выберут в пяти категориях: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Комфорт и впечатления", "Медиа". Голосование пройдет в два этапа. На первом оргкомитет премии сформирует шорт-лист претендентов на победу. Во втором выберут лауреатов премии.

Премия "Путеводная звезда" - это профессиональный конкурс предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы, цель которого - повышение качества туристического сервиса, поощрение новаторских инициатив, а также формирование положительного имиджа столицы России как мирового туристского центра. Впервые церемония вручения состоялась в 1999 году.