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Новыми площадками для регистрации брака в Москве за полгода воспользовались 5 тыс. пар

Самыми популярными из них стали особняки и башни делового центра "Москва-Сити"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. пар с мая этого года заключили брак на необычных площадках для регистрации в Москве. Самыми популярными из них стали особняки и башни делового центра "Москва-Сити", сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Накануне Красной горки, 4 мая, мы открыли новые площадки для регистрации брака. С мая там прошло больше 5 тыс. церемоний. За этот период почти каждый десятый брак в Москве был заключен на новой площадке. Сейчас открыто уже около 30 площадок, и все они пользуются большой популярностью не только у москвичей и жителей других городов России, но и у иностранцев", - приводятся на сайте слова начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой.

Уточняется, что до конца года там собираются сыграть свадьбу еще более 1,2 тыс. пар. Сейчас в столице открыто 29 необычных площадок, в том числе в усадьбах, особняках, в "Москва-Сити", на стадионах, в планетарии или в храме Святой Матроны. С 1 октября на новых площадках можно заключить брак с иностранцем.

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