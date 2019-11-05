Собянин и Мединский открыли в Москве выставку по сохранению культурного наследия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский во вторник открыли пятую Международную специализированную выставку по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия "denkmal, Россия - Москва".

Организаторами выставки являются Leipziger Messe GmbH (Лейпцигская ярмарка) и Союз реставраторов России. Выставка проходит под патронатом ЮНЕСКО и при поддержке Минкультуры РФ, правительства Москвы и мэрии Лейпцига. На церемонии открытия Собянин отметил, что в Москве выставка denkmal проводится раз в два года с 2011 года. "Это не просто юбилей выставки, это отчет того времени, когда в Москве началась большая программа по возрождению исторических памятников, в 2011 году в работе находилось лишь 15 объектов культурного наследия, при этом половина остальных находилась в аварийном состоянии, а некоторые в руинированном, по сути дела были на грани исчезновения", - сказал он.

По словам мэра, с тех пор правительство города, министерство культуры России, государственные корпорации и частный бизнес провели масштабную работу по возрождению объектов культурного наследия, и к настоящему времени в российской столице отреставрированы более 1300 объектов культурного наследия. В частности, продолжаются работы по возрождению ВДНХ, реставрируется Северный речной вокзал, отреставрирован такой знаковый объект как Дом Наркомфина, кроме того, отметил Собянин, работы по реставрации синхронизируются в том числе с работами по благоустройству общественных пространств. "Та масштабная работа, которую мы сегодня делаем в Москве, она востребована москвичами, гостями столицы, это мировое достояние", - добавил он. Собянин также провел переговоры с обер-бургомистром Лейпцига Буркхардом Юнгом.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что "Германия - исторически важнейший экономический партнер России, крупнейший международный партнер, но что для нас особенно важно - это наш старый партнер в культурном отношении". "Что касается выставки "denkmal" - это единственная выставка подобного рода, где объединяются вместе архитекторы, реставраторы, музейщики и все те, кому дорого сохранение мирового культурного наследия", - сказал министр. Он поблагодарил организаторов и выразил надежду, что выставка станет интересна не только специалистам, но и простым москвичам. Обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг в своем выступлении отметил, что у Москвы и Лейпцига схожие задачи по сохранению культурного наследия.

Так, в немецком городе по примеру ВДНХ в настоящее время ведется работа по возрождению Старой ярмарки, где находится среди прочих и Советский павильон. "Сейчас он отреставрирован, и в нем размещается городской архив", - сказал обер-бургомистр.

О выставке

Выставка "denkmal" является главным московским и одним из крупнейших европейских форумов по вопросам охраны архитектурного наследия. Ежегодно ее посещают порядка 5 тыс. гостей и участников. В этом году в ней принимают участие представители государственных органов охраны памятников и ведущие реставрационные организации России, Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Нидерландов, отраслевые научно-исследовательские организации, заказчики и инвесторы ремонтно-реставрационных работ, студенты столичных колледжей и вузов, обучающиеся по образовательной программе "Реставрация".

В рамках выставки "denkmal" желающие могут познакомиться с отечественным и мировым опытом сохранения архитектурного наследия в современных условиях развития городов.

Выставка проходит с 5 по 7 ноября в Гостином дворе.