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Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября

Температура поднялась до 10,6 градусов
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым 5 ноября за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"По состоянию на 12:00, температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит", - сообщила она.

Предыдущий рекорд принадлежал 1922 году. В тот день столбик термометра достиг показателя 10,3 градуса тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что во вторник температура может достичь рекордных показателей. Погода отстанет от графика на 1,5 месяца, и столбики термометра поднимутся до 12-14 градусов тепла.

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