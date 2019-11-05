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В Москве появится еще одна станция метро "Сокольники", а также "Кунцевская" и "Рижская"

Станции БКЛ получат одноименные названия для упрощения навигации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили названия пяти строящихся станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Как сообщает пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства, на новом кольце появятся станции "Сокольники", "Кунцевская", "Рижская", "Марьина Роща", "Электрозаводская".

Станции с таким названием уже присутствуют в столичной подземке. "Поскольку эти станции БКЛ являются пересадочными на радиальные линии метро, то им даны те же наименования, что и у станций радиальных линий. В частности, станции с проектным названием "Можайская", пересадочной на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование "Кунцевская". Решение о наименовании станции принято с целью упрощения навигации для пассажиров Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Станции с проектным названием "Шереметьевская", пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию метро, присвоено наименование "Марьина Роща". Станции с проектным названием "Ржевская", пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование "Рижская".

Кроме того, пересадочная на Сокольническую линию метро станция, которую ранее планировалось назвать "Стромынка", получила наименование "Сокольники", а станция с проектным названием "Рубцовская", пересадочная на Арбатско-Покровскую - "Электрозаводская".

О БКЛ

Как сообщалось ранее, запуск БКЛ позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках в метро, минуя центр города. С открытием шести станций БКЛ у горожан появятся три дополнительные пересадки на радиальные линии: "Воронцовская" БКЛ - "Калужская" Калужско-Рижской линии, "Проспект Вернадского" БКЛ - "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, "Мичуринский проспект" БКЛ - "Мичуринский проспект" Солнцевской линии. С открытием станции "Проспект Вернадского" БКЛ пассажиры станции "Каховская" смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43.

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