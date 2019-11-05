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Электробусы вышли еще на два маршрута в Москве

Всего на улицах столицы курсируют 245 электробусов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Электробусы вышли еще на два маршрута в Москве. Таким образом, инновационный транспорт обслуживает уже столичных 16 маршрутов, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"По маршрутам Т34к "Улица Кравченко - Киевский вокзал" и № 791 "Киевский вокзал - 4-й Сетуньский проезд" начали ходить электробусы. В этом году у Киевского вокзала полностью обновили площадь, сделали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции. Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится", - сообщается на сайте.

Сегодня общее число электробусов на улицах столицы составляет 245 машин. Самым популярным маршрутом электробуса является Т76, который связывает Ярославский район и станцию метро "ВДНХ".

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