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В приложении "Парковки Москвы" появилась возможность оплаты частных капитальных парковок

В планах столичных властей подключить к оплате через приложение частные паркинги по всему городу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Столичные автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на частных капитальных паркингах через приложение "Парковки Москвы". К этой системе подключились владельцы уже десяти парковок, ведется активная работа по подключению других популярных паркингов: у парков, торговых центров, гостиниц и спортивных объектов, сообщил ТАСС во вторник представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В планах подключить к оплате через приложение частные паркинги по всему городу. Это удобно, во-первых, для автомобилистов, которые смогут находить и оплачивать через приложение и городские, и частные парковки; во-вторых, для самих владельцев паркингов, так как интеграция таких парковок в приложение положительно повлияет на их заполняемость", - отметил собеседник агентства.

В частности, в приложении уже есть возможность оплатить паркинги спортивного комплекса ЦСКА и парка "Зарядье", еще восемь паркингов подключено в тестовом режиме: у торговых центров "Мегаспорт", "Ривьера", "Ладья", "Каширский Двор", "М5", "Мегаполис", а также гостиничных комплексов "Лотте Плаза" и Ritz-Carlton. Горожане могут сами предложить, какие частные парковки стоит подключить к системе оплаты через приложение "Парковки Москвы". Для этого можно направить обращение через Единый транспортный портал.

Чтобы подключить капитальную столичную парковку к приложению "Парковки Москвы", ее владельцу нужно предоставить полные данные о паркинге и установить необходимое программное обеспечение. Подробности можно найти на сайте "Московского паркинга" в разделе "Частые вопросы".

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