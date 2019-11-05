"Вагоны тишины" могут появиться в поездах Московского центрального кольца

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москвичам предложили ответить на вопрос в проекте "Активный гражданин", нужны ли Московскому центральному кольцу "вагоны тишины" по примеру других европейских городов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Открылось голосование, посвященное "вагонам тишины" в поездах "Ласточка" на Московском центральном кольце. В таких вагонах пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и даже не слушать громкую музыку в наушниках. При этом голосовое информирование будет работать в обычном режиме", - сообщается на сайте.

Подобные вагоны есть во многих европейских городах.

В рамках голосования предложены три варианта ответа: "Да, такие "вагоны тишины" нужны", "Нет, это может создавать неудобства для меня и других жителей" и "Это должны решать специалисты".

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. Сейчас к нему присоединились уже 2,6 млн пользователей. Москвичи приняли участие почти в 4 тыс. голосований.